السعودية تودع 250 مليون دولار ضمن حزمة المساعدات الموجهة للسودان

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أودعت وزارة المالية السعودية 937 مليونا و500 ألف ريال سعودى (تعادل 250 مليون دولار أمريكى) لحساب البنك المركزى السودانى، فى إطار حزمة المساعدات المقرر توجيهها لدعم السودان.

وبحسب وكالة "واس" السعودية، جاءت تلك الخطوة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى ضوء ما أعلن يوم 21 أبريل الماضى عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات السعودية الاماراتية للسودان، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى، منها 500 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزى السودانى، لتقوية مركزه المالى وتخفيف الضغط عن الجنيه، وتحقيق مزيد من الاستقرار فى سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقى لتلبية الاحتياجات المُلحّة للشعب السودانى الشقيق، وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وقال وزير المالية السعودى، محمد بن عبد الله الجدعان، إن تلك الوديعة تأتى امتدادا لدعم المملكة للشعب السودانى الشقيق، متابعا: "هذا الدعم سيُعزّز الوضعين المالى والاقتصادى فى الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السودانى، بما ينعكس إيجابًا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".