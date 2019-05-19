السجن 5 سنوات لاثنين أطلقا النار على مزارع بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "أحمد. م. ح" عامل، و"حسام. أ. س" عامل، بالسجن 5 سنوات لاتهامهما بإطلاق النار على المجنى عليه "عبد الباسط. ج" مزارع، بسبب خلافات بين الطرفين، ما أسفر عن إصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاتة، وأمانة سرّ خالد سلامة. وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2018، عندما تلقى رئيس مباحث سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وكشفت التحريات وجود خلافات جيرة تطورت إلى مشاجرة، أطلق المتهمان النار على خصمهما من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، ما تسبب فى إصابته ونقله إلى المستشفى للعلاج.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، ووجهت إليهما النيابة العامة تهمة إحراز سلاح بدون ترخيص، والتسبب فى إصابة أحد المواطنين، وأُحيلا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.