السجن المشدد 3 سنوات لصاحب محل دواجن يتاجر فى "الحشيش" بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، صاحب محل دواجن، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بالاتجار في جوهر "الحشيش" المخدر.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 5150 لسنة 2019، جنايات منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط "لطفى ع م خ" 62 سنة، صاحب محل دواجن، مقيم بقرية الصنافين البحرية، بدائرة المركز، بحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.