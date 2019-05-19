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الرئيس السيسى يتفقد استعدادات "أمم أفريقيا" ويطلق التميمة الرسمية للبطولة

الأحد، 19 مايو 2019 03:29 م
الرئيس السيسى يتفقد استعدادات "أمم أفريقيا" ويطلق التميمة الرسمية للبطولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كل من والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة.
 
وشهد الرئيس أيضاً إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة له نموذجاً للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.
 
الرئيس-السيسى-يتفقد-استعدادات-أمم-أفريقيا-ويطلق-التميمة-الرسمية-للبطولة--(1)
 
الرئيس-السيسى-يتفقد-استعدادات-أمم-أفريقيا-ويطلق-التميمة-الرسمية-للبطولة--(2)
 
الرئيس-السيسى-يتفقد-استعدادات-أمم-أفريقيا-ويطلق-التميمة-الرسمية-للبطولة--(3)
 
الرئيس-السيسى-يتفقد-استعدادات-أمم-أفريقيا-ويطلق-التميمة-الرسمية-للبطولة--(4)
 
 

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