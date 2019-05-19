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الجيش العراقى: صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء ببغداد ولا إصابات

الأحد، 19 مايو 2019 08:20 م
الجيش العراقى: صاروخ كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء ببغداد ولا إصابات الجيش العراقى - أرشيفية
رويترز
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قال الجيش العراقى، اليوم الأحد، إن صاروخا اطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر الجيش، فى بيان، أن الصاروخ سقط فى قلب المنطقة الخضراء دون أن يسبب أى خسائر، مشيرا إلى أنه سينشر مزيدا من التفاصيل فى وقت لاحق، كما أوضح بيان الجيش العراقى، أن الصاروخ من طراز كاتيوشا.

ويذكر أن مصادر محلية عراقية، كانت أفادت، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد، وذكرت مصادر لـ"RT"، أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفة أن صافرات إنذار انطلقت من داخل المبنى.

وتحدثت المصادر عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التى تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع.

 


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