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الجيش السورى يتوقف عن إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب

الأحد، 19 مايو 2019 01:12 م
الجيش السورى يتوقف عن إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أفاد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة السورية توقف إطلاق النار من جانبها فى منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وجاء فى بيان مركز المصالحة: "فى تمام الساعة 00:00 يوم 18 مايو، توقفت القوات المسلحة السورية من جانبها عن إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكد المركز أن الهجمات المسلحة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين فى محافظات حماة واللاذقية وحلب مستمرة.

وأضاف أنه: "منذ 18 مايو، تم رصد 13 خرقا لنظام وقف الأعمال القتالية.. ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة عسكريون سوريون".

يذكر أن بقايا تنظيم جبهة النصرة (الإرهابى المحظور فى روسيا) تتمركز فى منطقة إدلب، والتى يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة، ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السورى بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالى والشمالى الغربى المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضى والبانة الجنابرة وتل عثمان، التى مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق الاستراتيجيتين.

 


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