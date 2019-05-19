الجامعة العربية تدعو ألمانيا للتراجع عن قرار متعلق بحركة مقاطعة إسرائيل

(أ ش أ)

دعت جامعة الدول العربية البرلمان الألمانى إلى التراجع عن قراره غير الصائب المتعلق بالتصويت بالأغلبية على قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل BDS حركة معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، فى تصريح اليوم الأحد، هذا القرار بأنه خطوة مؤسفة، وغير مبررة، الأمر الذى يتنافى مع القانون الدولى وقرارات الاتحاد الأوروبيّ، وقرار مجلس الأمن، والشرعية الدولية الذى تبنى وشرع فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية والتى كانت من اهم أدوات الضغط التى ساهمت فى إسقاط نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.

وأعرب السفير أبوعلى، عن استغرابه الشديد لقيام البرلمان الألمانى بتصنيف حركة المقاطعة بأنها "معادية للسامية" .. مشيرا إلى أن هذا التوجه المنحاز لصالح إسرائيل سيعزز من الاحتلال وسيشجعه على التمادى فى ارتكاب جرائمه وممارسة المزيد من الاضطهاد العنصرى ضد الشعب الفلسطينى والإفلات من العقاب، فى الوقت الذى كان من المفترض أن يتم الضغط عليه للانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين لإحلال السلم والأمن فى المنطقة.

وأوضح، أن ألمانيا بما تمثله من ثقل ووزن سياسى على المستوى الأوروبى والدولى وبما تحظى به من احترام وتقدير من الشعوب العربية وعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة مع الدول العربية يتوقع منها أن تقدم نموذجا فى إعلاء القيم النبيلة فى الحرية وحفظ الكرامة الإنسانية والسلام عبر تشجيع جهود تحقيق السلام والانخراط بدور كبير فيها وأن لا تتخذ قرارات تشجع الاحتلال عن التهرب من استحقاقات تحقيق هذا السلام والاستمرار فى عدوانه وانتهاكاته وممارسته بحق الشعب الفلسطيني.