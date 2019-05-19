التخطيط تعتمد 149 مليون جنيه لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات

كتبت- هبة حسام

اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدار، 149 مليون جنيه لمتطلبات عدد من أعضاء مجلس النواب لبرامج التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2018/2019.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إن المبلغ يتضمن حوالي 18 مليون جنيه لمشروعات محافظة الجيزة، و14 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لتغطية 8 مشروعات، فضلًا عن 14 مليون جنيه لمحافظة الشرقية و12 مليون للدقهلية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه لعدد 6 مشروعات لمحافظة القليوبية، و11 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و9 مليون جنيه لمحافظة الغربية، حيث يتم توزيع المبلغ المتبقي على مشروعات المحافظات الأخرى.

وأشار البيان إلى أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية بالمحافظات تلبية لاحتياجات المواطنين، مما ييسر عليهم سبل الحياة، لافتا إلى أن أبرز المشروعات تمثلت في مشروعات رصف الطرق بتكلفة تبلغ 61 مليون جنيه فضلاً عن مشروعات مد شبكات الكهرباء 42 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة فى بيانها أن الحكومة تهتم بدعم مشروعات التنمية المحلية نظراً لارتباطها بسبل المعيشة للمواطن من شبكات طرق وكهرباء وغيرها، لافتة إلى أن المبلغ المعتمد لمشروعات برامج التنمية المحلية علي مستوي المحافظات، يأتي في إطار تحقيق عدالة التوزيع المكانية وفقاً للمحافظات التي تتطلب عدد من المشروعات الضروري الانتهاء منها.

وأوضحت الوزارة أن كل برامج التنمية تقع في دائرة تحقيق الأهداف التنموية الكبري والمتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمرتبطة برؤية مصر 2030، مؤكدة أن الرؤية وضعت في سياقها كافة المتطلبات والمشروعات مهما بلغت درجة أهميتها وبما تسهم به في رفع مستوى المعيشة للأفراد.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد اعتمدت مبلغ 120 مليون جنيه لعدد من المشروعات لتنمية محافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، فضلًا عن اعتماد مبلغ 193 مليون جنيه لمحافظة بني سويف ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة في شهر أبريل الماضي.