التحقيق مع مسن وابنته قتلوا رضيع نتيجة علاقة غير شرعية بينهما بالبساتين

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة التحقيق مع مسن وابنته، لاتهامهم بقتل طفل رضيع ولد نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم" بين الأب وابنته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رجال المباحث بالقاهرة، نجحوا فى كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وتبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم"بين اب وابنته، و تم القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت وجود علاقة غير شرعية بمسن وأبنته، وحملت سفاحا منه، وبعد ولادتها الطفل، تركته لوالدها وفرت هاربة، وعقب ذلك قرر الأب التخلص من طفله، وقتله وألقى جثته بأحد الشوارع بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.