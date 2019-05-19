التحقيق مع خادمة متهمة بسرقة "مليون جنيه" من منزل مخدومها فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم الأحد تحقيقاتها مع خادمة متهمة بسرقة مليون جنيه من شقة مخدومها، فى منطقة العجوزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، اتهم فيه خادمته "ع.ا" بسرقة مبلغ مالى، من داخل منزله، بمنطقة العجوزة، وفرت هاربة.

وتابعت التحقيقات، أنه بإجراء الأمن تحريات موسعة حول الواقعة، تمكن من تحديد مكان اختفاء المتهمة، والتى تبلغ من العمر 36 عامًا، وعليه خرجت قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليها، وإعادة المبلغ المسروق.

وتبين من خلال استجواب المتهمة من قبل رجال الأمن، أنها استغلت عدم تواجد أحد داخل المنزل واستولت على المبلغ المالي، وفرت هاربةً.