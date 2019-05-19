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الأحد، 19 مايو 2019 09:26 ص
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التحريات تكشف تورط صاحب مصنع فى غش المنظفات بالجيزة.. مستغلا أسماء شركات شهيرة

الأحد، 19 مايو 2019 09:00 ص
التحريات تكشف تورط صاحب مصنع فى غش المنظفات بالجيزة.. مستغلا أسماء شركات شهيرة سله منتهية الصلاحية ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، فى واضعة ضبط صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بأبو النمرس، تعبئة المنتجات بعبوات تحمل علامات تجارية لشركات شهيرة، لسهولة توزيعها فى الأسواق وأصحاب المحلات.

كما توصلت تحريات رجال المباحث أن المصنع غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة، واعترف صاحب المصنع المتهم، أنه يصنع المنظفات الصناعية، وخاصة منتج الزهرة الزرقاء"، باستخدام مواد مجهولة المصدر، لتحقيق أرباح مادية طائلة، فتم حجز المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط مالك المصنع بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تصنيع "عيسى.ز" صاحب مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس، منتج من مستلزمات وخامات رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام.

بمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وبحوزته 77 كيلو من المنظفات الصناعية المغشوشة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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مصنع منظفات

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