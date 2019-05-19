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البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة عربية وخليجية

الأحد، 19 مايو 2019 05:04 ص
البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة عربية وخليجية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين
كتب محمد جمال
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 رحبت مملكة البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة.


وجاء فى بيان وزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء البحرينية "ترحب مملكة البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة".


وأضاف البيان "تثمن مملكة البحرين عالياً هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة دعمها التام لكافة الخطوات التى تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنية، وما تقوم به من مساعى حثيثة لأجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية".


وأكد البيان على الدور الريادى للملكة العربية السعودية فى قيادة العمل العربى المشترك قائلاً "وتشدد مملكة البحرين على أن الدعوة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور الريادى للمملكة العربية السعودية فى قيادة العمل العربى المشترك والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف بالغة الدقة التى تمر بها منطقة الخليج العربى من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية للتوصل إلى موقف جماعى موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والتقدم، ويسهم فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".


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