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البابا تواضروس عن إيبراشية المنيا: كبيرة ومتشعبة وتحتاج أكثر من يد

الأحد، 19 مايو 2019 02:30 م
البابا تواضروس عن إيبراشية المنيا: كبيرة ومتشعبة وتحتاج أكثر من يد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
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أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه لا يوجد جدل فى إيبارشية المنيا بل مثل أى إيبارشية يتنيح أسقفها نختار آخر، ولهذا نجتمع مع أبنائها "الخدام و الكهنة و الشمامسة" وهذه الإيبارشية لها وضع خاص.

وأضاف البابا تواضروس الثانى – خلال حوار خاص لفضائية ME SAT القبطية خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا والتى بدأها السبت الماضى –عندما درسنا وضع إيبراشية المنيا وجدنا أنها كبيرة وتحتاج لأكثر من يد فنرى واجبنا نحوها، وتوجد إيبارشيات الموضوع يحل بها بسرعة مثل إيبارشية دمياط.

وتابع قائلا، محافظة المنيا كبيرة ومتشعبة وبها مشاريع كثيرة فيوجد فكر التقسيم لتركيز الخدمة مثل ما حدث فى إيبارشية الجيزة وبنى سويف. ووجهات النظر الموجودة ندرسها ومعنا أنبا مكاريوس وحتى الآن لم نصل لشىء، عندما نصل سنفذ.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد ترأس صباح اليوم الأحد صلوات القداس الإلهى من كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ابى سيفين بمدينة أونا الألمانية عقب تدشينها، ضمن رحلته الرعوية الحالية التى بدأت السبت الماضى.


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