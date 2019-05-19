video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: الكنيسة كيان شعبى ملتزم بالخط الوطنى وليست حزبا سياسيا

الأحد، 19 مايو 2019 02:11 م
البابا تواضروس: الكنيسة كيان شعبى ملتزم بالخط الوطنى وليست حزبا سياسيا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت - سارة علام
إضافة تعليق

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة ليست حزبا سياسيا، وما تصنعه يندرج تحت مسمى المواطنة، لافتا إلى أن الكنيسة أقدم كيان شعبى على أرض مصر.

وأضاف البابا، فى حوار خاص مع فضائية ME SAT القبطية، خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا التى بدأها السبت الماضى، أن السياسى له مجالاته التى يعمل فيها، متابعا: "السياسيون المتخصصون لهم علم خاص، وأنا لم أدرسه، فالكنيسة القبطية تدرس الخط الوطنى منذ نشأتها، وكل الأقباط مواطنون مصريون، وأنا مواطن مصرى، ودورنا المشاركة فى الوطن، وهذا يسمى حقوقا وواجبات فى المواطنة، أما السياسة فتكون من خلال الأحزاب".


كان البابا تواضروس الثانى قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى، وتشهد الرحلة تدشين عدد من الكنائس، وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الآباء الأساقفة والكهنة والخُدّام والشعب القبطى بالخارج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبى سيفين بمدينة أونا الألمانية

البابا تواضروس يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء وابى سيفين فى أونا الألمانية

البابا تواضروس: نبحث إمكانية الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكنائس المهجر

البابا تواضروس يصل مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا واحتفال رسمى ينتظره

البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: السيسى رجل صادق ومصر مشافتش زيه أبدًا.. كنائسنا فى المحافظات بخير.. ويؤكد: ندرس توحيد عيد القيامة مع الكاثوليك.. ونعيد النظر فى أيام صوم عيد الرسل.. "وعندى 10 عيال"

البابا تواضروس يتسلم رفات القديسة هيلانة فى ألمانيا.. ماذا يعنى ذلك؟

البابا تواضروس لهانى عازر: جهودك مخلصة فى مشروعات مصر القومية

البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: السيسي رجل صادق.. و"مصر مشافتش زيه أبدًا"

زيارة البابا لألمانيا

البابا تواضروس

مدينة اونا الالمانية

الكنيسة

رحلة البابا لاوروبا

اخبار الكنيسة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة