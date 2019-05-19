video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة

الأحد، 19 مايو 2019 02:12 م
الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين بـ100 مليون صحة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت مبادرة 100 مليون صحة الانتهاء من فحص 33 ألفا و105 وافدين من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سى"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.
 
 
وأشارت مبادرة 100 مليون صحة أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.
 
 
وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدةً إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.
 
 
ويشار إلى أنه تم الانتهاء من فحص 56 مليونا و468 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس (سى) والكشف عن الأمراض، المنعقدة تحت شعار (100 مليون صحة)، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى مساء أمس.
 
 
جدير بالذكر أنه تم فحص 49 مليونا و768 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية بمراحلها الثلاث، بالإضافة إلى فحص 3 ملايين و100 ألف طالب من طلاب المرحلة الثانوية، كما تم فحص 3 ملايين و600 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية، مشيراً إلى أنه تم مد فترة المسح فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.
 
              
 ويمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة: إرسال 25 طن أدوية للسودان و50 ألف عبوة علاج فيروس سى لإريتريا

فحص 29 ألف و584 وافدًا خلال مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس سى

صحة الدقهلية: الكشف عن فيروس سى لـ200 ألف طالب وطالبة

صحة البحر الأحمر: الكشف عن 120 أجنبى فى حملة فيروس سي لغير المصريين

100 مليون صحة

ضيوف مصر

فيرس سى

غير المصريين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة