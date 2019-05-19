الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أمين سر حركة فتح فى القدس

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، مدير "نادى الأسير" فى القدس، أمين سر حركة "فتح " فى "البلدة القديمة " ناصر قوس، والناشطين المقدسيين : نياز وساجد السلايمة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس، والناشطين السلايمة من حى "المصرارة " التجارى، قبالة سور القدس التاريخى من جهة "باب العامود"، وذلك خلال إعداد مساعدات تموينية لتوزيعها فى "البلدة القديمة " دعما للأسر المحتاجة فى شهر رمضان .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ناصر قوس، عقب أحداث فتح "باب الرحمة " فى المسجد الأقصى قبل نحو شهرين، قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن الأقصى لمدة أربعين يوما .