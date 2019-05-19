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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أمين سر حركة فتح فى القدس

الأحد، 19 مايو 2019 03:25 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل أمين سر حركة فتح فى القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، مدير "نادى الأسير" فى القدس، أمين سر حركة "فتح " فى "البلدة القديمة " ناصر قوس، والناشطين المقدسيين : نياز وساجد السلايمة.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قوس، والناشطين السلايمة من حى "المصرارة " التجارى، قبالة سور القدس التاريخى من جهة "باب العامود"، وذلك خلال إعداد مساعدات تموينية لتوزيعها فى "البلدة القديمة " دعما للأسر المحتاجة فى شهر رمضان .

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ناصر قوس، عقب أحداث فتح "باب الرحمة " فى المسجد الأقصى قبل نحو شهرين، قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن الأقصى لمدة أربعين يوما .

 


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