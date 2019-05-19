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الاتحاد الدولى للنقل الجوى: ارتفاع معدل حركة المسافرين فى أفريقيا

الأحد، 19 مايو 2019 01:06 م
الاتحاد الدولى للنقل الجوى: ارتفاع معدل حركة المسافرين فى أفريقيا الاتحاد الدولى للنقل الجوى إياتا
واشنطن (أ ش أ)
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حققت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا فى معدل حركة المسافرين وصلت نسبته إلى 5,1 % خلال شهر يناير الماضى، بزيادة ملحوظة مقارنة بمعدل النمو الذى حققته فى هذا المجال فى ديسمبر من عام 2018 والذى بلغت نسبته 3,8 %.

وأكد الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" - فى أحدث بيان نشرة بهذا الشأن - أن حركة المسافرين المحلية سجلت نموا ملحوظا على الرغم من تردى الأوضاع الاقتصادية فى عدد من الدول الأفريقية مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

وألمح البيان إلى أن أنشطة شركات الطيران الأفريقية لا تزال تعانى بصورة مفاجئة من مشكلات تجعلها عرضة للتوقف عن العمل وذلك يرجع إلى مواجهتها لعدد من التحديات الصعبة مثل ارتفاع الضرائب والزيادات المبالغ فيها فيما يتعلق بتكاليف السفر وزيادة أسعار وقود الطائرات، إضافة إلى تدهور وضع البنى التحتية للمطارات، مما أدى فى نهاية المطاف إلى انخفاض مساهمة إفريقيا فى قطاع الطيران العالمى حيث بلغت 2.2 % فى سوق السفر الجوى العالمي.

وقدر الاتحاد الدولى للنقل الجوى الخسائر التى من المنتظر أن تتكبدها شركات النقل الجوى الأفريقية بحوالى 300 مليون دولار خلال العام الحالى 2019، فيما بلغت 400 مليون دولار فى العام الماضى 2018، الأمر الذى جعل أفريقيا المنطقة الأكثر ضعفا فى هذا المجال على مدار أربعة أعوام.

من جانبه، قال ألكسندر دى جونياك، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوي، إن معدل نمو حركة المسافرين فى أفريقيا متواضع، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية التى يعانى منها بعض الدول الأفريقية، متوقعا مواصلة هذا النمو لتصل نسبته إلى 6 % خلال العام الحالى.

 


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