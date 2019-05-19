الاتحاد الأفريقى: مصر تقدمت بطلب لاستضافة المقر التنفيذى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

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كشفت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى عن أن مصر وغانا واسواتينى ضمن الدول التى تقدمت بطلب استضافة المقر التنفيذى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وقالت نجم - فى تصريح اليوم الأحد بمناسبة اختتام الدورة التدريبية القانونية الثانية التى نظمها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى للقانونيين بالقاهرة عن تسوية المنازعات التجارية ونزاعات الاستثمار - إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ نهاية شهر مايو الجارى بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها.

وأضافت أن مفوضية الاتحاد الأفريقى قامت بتشكيل لجنة فنية لتقييم استعدادات الدول التى تقدمت لاستضافة مقر الجهاز التنفيذى والإدارى لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وأوضحت أن الدورة - التى تم تنظيمها بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى - أوصت بإنشاء آلية أفريقية إقليمية تابعة للاتحاد الأفريقى لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ودراسة التجارب الأخرى المماثلة فى هذا المجال .

كان مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة قد بادر بتنظيم الدورة التدريبية الثانية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ولمدة 4 أيام فى القاهرة حول وسائل تسوية المنازعات وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، وزياده الوعى وبناء القدرات حول هذه الآلية لـ 35 شابا ومشاركا ممثلا عن حكومات الدول الأعضاء.

حاضر فى الندوة السفيرة د. نميرة نجم، البروفسير دكتور مابينجى مكان أستاذ القانون الدولى فى جامعة جنيف، ايساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم فى المنازعات الدوليةً بواشطن، الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب رئيس قسم القانون الدولى الخاص وأستاذ التحكيم الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ليو تاميرو من منظمة أونكتاد، الدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولي، المستشار مصطفى البهبيتي، واليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر الفيديو كونفرس مباشرة من نيويورك .