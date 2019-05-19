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الإنتاج الصناعى يتجاوز 185 مليار جنيه فى 3 شهور بزيادة 27.6% عن 2017

الأحد، 19 مايو 2019 12:50 م
الإنتاج الصناعى يتجاوز 185 مليار جنيه فى 3 شهور بزيادة 27.6% عن 2017 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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سجل إجمالى الإنتاج الصناعى فى مصر خلال الربع الثالث من 2018 قفزة ضخمة بنسبة 27.6%، بتجاوزه 185 مليار جنيه، من مستوى 145 مليارا سجلها فى الفترة نفسها من 2017.

وجاء فى النشرة ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى للقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، شاملة الربع الثالث من 2018 (يوليو - سبتمبر)، أن قيمة الإنتاج الصناعى (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) بلغت 185.3 مليار جنيه، مقابل 145.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من 2017، بزيادة نسبتها 27.6%.

 

نشرة جهاز الإحصاء
نشرة جهاز الإحصاء

 

وأوضحت النشرة، أن نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن، ساهم بالنسبة الأكبر فى قيمة الإنتاج الصناعى خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) 2018، إذ بلغت نسبة مساهمته 20.8%، تلاه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.1%، ثم نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية بنسبة 15.5% من قيمة الإنتاج الصناعى (بدون استخراج البترول الخام وتكريره).

وأشارت النشرة إلى قيمة الإنتاج لصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، التى بلغت 28.8 مليار جنيه للربع الثالث من 2018، مقابل 14.8 مليار جنيه للربع الثالث من العام السابق عليه، بزيادة نسبتها 94.4%، وذلك بسبب زيادة إنتاج المنظفات والأسمدة الزراعية وزيادة حجم الطلب، فيما بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الأثاث 800 مليون جنيه للربع الثالث من 2018، مقابل 400 مليون جنيه للربع الثالث عام 2017، بزيادة نسبتها 94.3%، وذلك بسبب زيادة عدد العقود الموقعة.

 

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وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة منتجات المعادن اللافلزية 1.3 مليار جنيه للربع الثالث من 2018، مقابل 1.4 مليار جنيه للربع الثالث من 2017، بانخفاض نسبته 5.3%.

 

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