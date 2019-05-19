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الإمارات ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين

الأحد، 19 مايو 2019 01:09 ص
الإمارات ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
كتب محمد جمال ووكالات
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الحالي للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها نشرتة وكالة الأنباء الإماراتية: " إن هذه المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.. وأشادت في هذا السياق بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف".

 

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها إن الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة وإن وحدة الصف ضرورية وإن الدعوة الكريمة التي بادر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة عبر موقف خليجي وعربي جماعي يحرص على أمننا المشترك وسيادتنا وإنجازاتنا.


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خادم الحرمين الشريفيين

قمة عربية وخليجية

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