الإفتاء توضح حكم إيداع مبالغ مالية فى البريد ومتى يجب إخراج الزكاة عنها

كتب على عبد الرحمن

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة وطلبات الفتاوى من متابعى الصفحة.

وقال الدكتور على فخر مدير الحساب الشرعي، وأمين الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر، ردًا على سؤال حول حكم إيداع مبالغ مالية فى البريد، وهل يجب إخراج الزكاة عن هذه المبالغ المالية، إن إيداع المبالغ المالية البريد حلال ولا شىء فيه.

وتابع الدكتور على فخر:"حلال لأن البريد يستخدمها فى المنتجات البريدية، وإذا كانت بالغة للنصاب وحال عليها الحول فيجب إخراج الزكاة".

كما أجاب الدكتور على فخر، على تساؤل أحد القراء، حيث أكد أن حقنة الفيتامينات لا تفطر فى نهار رمضان.