"الإرشاد الزراعى": حصاد 6 آلاف و273 فدان قمح.. وتوريدها لمطحن بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قال المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد، إنه تم حصاد 6 آلاف و273 فدان قمح وتوريدها إلى مطحن بورسعيد .

وأوضح سليمان لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى المستهدف زراعته يقدر بـ12 ألف و443 فدان قمح، حيث تم حصاد نصف المنزرع، وجارى خلال الأسابيع القادمة الانتهاء من تمام حصاد محصول القمح بالقطاع الزراعى.

وتابع: هناك 40 حقل إرشادى لمحصول القمح، فضلا عن تقديم الخدمات الإرشادية بالمجان، والتى تقدم للحقول من تقاوى أساس واردة من مركز البحوث الزراعية قسم بحوث القمح، بجانب أخذ عينات من بعض الحقول بواسطة مراكز البحوث الزراعية لتقدير الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، أوصى مدير إدارة الإرشاد الزراعى المزارعين بسرعة تجهيز الأرض، تمهيدا لزراعة المحاصيل الصيفية .