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الأمن يضبط 108 تجار ومتعاطين للمخدرات فى آخر 24 ساعة

الأحد، 19 مايو 2019 12:25 م
الأمن يضبط 108 تجار ومتعاطين للمخدرات فى آخر 24 ساعة مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام حملاته لملاحقة الخارجين على القانون من حائزى المواد المخدرة ومتعاطيها، خلال شهر رمضان الكريم فى كل أنحاء الجمهورية، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عشرات المتهمين فى آخر 24 ساعة.

ونجحت جهود الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، فى ضبط 99 قضية مخدرات بحوزة 108 متهمين، ضُبط خلالها 12 كيلو جراما من الحشيش، و13 كيلو جراما من البانجو، و869 جرام هيروين، و5 جرامات أفيون، وكيلو جرام استروكس، وكيلو جرامين من مخدر الفودو، و1095 قرصا مُخدرا .

 


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