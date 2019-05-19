الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.