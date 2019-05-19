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اعترافات عاطلين: اخترنا طريق الشيطان وتاجرنا فى الهيروين وسقطنا بـ350 تذكرة

الأحد، 19 مايو 2019 03:00 ص
اعترافات عاطلين: اخترنا طريق الشيطان وتاجرنا فى الهيروين وسقطنا بـ350 تذكرة ارشيفية_ مخدرات
كتب عبد الله محمود
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"اخترنا طريق الشيطان وتاجرنا فى المخدرات وتخصصنا فى الهيروين وسقطنا فى قبضة الشرطة بـ350 تذكرة". بهذه الكلمات اعترف العاطلان "سعيد.م" 40 سنة و"على.أ" 36 سنة للنيابة بعد القبض عليهما بتهم حيازة وجلب وتوزيع المخدرات فى منطقة المرج لتحقيق أرباح خيالية تكفى لشراء احتياجاتهم المشبوهة.

بدأت القضية بورود معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة بتورط العاطلين "سعيد.م" 40 سنة و"على.أ" 36 سنه، مقيمان فى منطقة المرج فى جلب وتوزيع المواد المخدرة على المدمنين والمتعاطين قى مناطق المرج وعين شمس والمطرية.

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وداهمت قوة المتهمين وألقت القبض عليهما وبحوزتهما 350 تذكرة من مخدر الهيروين.

وبفحص المتهمين جنائيا تبين سابقة تورطهما فى قضايا حيازة مخدرات فتحرر لهما المحضر اللازم وبإحالتهما لنيابة شرق القاهرة الكلية باشرت معهما التحقيق وقررت حبسهما احتياطيا على ذمته.

 


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تحقيقات النيابة

حبس عاطلان

مخدر الهيروين

منطقة المرج

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