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اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والمسلحين بريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى

الأحد، 19 مايو 2019 01:03 ص
اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والمسلحين بريف حماة الشمالى وإدلب الجنوبى الجيش السورى
كتب محمد جمال ووكالات
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أعلنت مصادر حكومية ومعارضة سورية، أن اشتباكات عنيفة دارت بين وحدات الجيش السورى والمسلحين فى ريف حماة الشمالى وريف إدلب الجنوبي.

 

وأوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية، مساء أمس السبت، أن وحدات من الجيش "تتصدى لهجوم مجموعات إرهابية من جبهة النصرة باتجاه المناطق المحررة والنقاط العسكرية فى محور أبو الضهور بريف إدلب الجنوبى الشرقي، وتكبدها خسائر بالأفراد والعتاد".

 

وذكرت الوكالة أيضا أن "إرهابيى جبهة النصرة" استهدفوا قريتى الكركات والحويز بريف حماة الشمالى الغربى بالقذائف الصاروخية، وذلك فى ما وصفته "سانا" بتجديد خرقهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد هناك.

 

وفى سياق متصل، كشف "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، وهو مكتب إعلامى معارض لدمشق مقره بريطانيا، أن مصادره رصدت اشتباكات عنيفة بين "الفصائل والمجموعات الجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى"، فى محور حرش الكركات بريف حماة الشمالى الغربي.

 

وأوضح "المرصد" أن هذه الاشتباكات تأتى عقب تقدم القوات الحكومية، بعد مغيب شمس يوم السبت، على عدة نقاط بالحرش "لتشن الفصائل هجوما معاكسا على مواقع تمركز قوات النظام، بالتزامن مع قصف صاروخى من قبل قوات النظام على مناطق فى الأربعين وميدان غزال بريفى حماة الشمالى والشمالى الغربي".


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