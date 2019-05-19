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الأحد، 19 مايو 2019 01:50 م
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استهداف منزل مسؤول عراقى بقنبلة يدوية شرقى بغداد

الأحد، 19 مايو 2019 01:35 م
استهداف منزل مسؤول عراقى بقنبلة يدوية شرقى بغداد قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت أمانة بغداد اليوم /الأحد/ عن تعرض منزل مدير عام بلدية الغدير شرقي العاصمة لهجوم بقنبلة يدوية، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية وخسائر بالممتلكات فقط.
واستنكرت الأمانة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له منزل مدير عام بلدية الغدير شرق بغداد، مؤكدة أن هذه الحادثة تندرج تحت مسميات إرهابية، متوعدة في الوقت ذاته الجناة بالملاحقة القانونية.
وكان مسلحون قد استهدفوا في وقت سابق منزل رئيس مجلس محافظة واسط في منطقة حي الجهاد غربي الكوت جنوب بغداد بقنبلة يدوية، مما أدى إلى انفجارها ، مخلفة أضرار مادية.


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