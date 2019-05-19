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استكمال مرافعة دفاع جمال وعلاء مبارك فى "التلاعب بالبورصة".. اليوم

الأحد، 19 مايو 2019 08:00 ص
استكمال مرافعة دفاع جمال وعلاء مبارك فى "التلاعب بالبورصة".. اليوم جمال وعلاء ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى،  اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع فى محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة بينهم جمال وعلاء مبارك.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.


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