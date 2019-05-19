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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم السلع والبنوك

الأحد، 19 مايو 2019 10:54 ص
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بأسهم السلع والبنوك بورصة السعودية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحا عدد 23.60 نقطة ليصل إلى مستوى 8645.45 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 35.1 مليون سهم بقيمة 880.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 50 شركة، فيما تراجعت 114 شركة. 

 

وارتفعت 4 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، يليه البنوك بنسبة 1.07%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.03%.


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