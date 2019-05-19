اجراء امتحانات الأول الثانوى بجميع مدارس شمال سيناء "ورقيا"

شمال سيناء ـ محمد حسين

أجريت امتحانات الصف الأول الثانوى بجميع مدارس شمال سيناء ورقيا، وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان كافة المدارس تجرى بها الأمتحانات ورقيا، وتم اليوم الغاء قرار اجراء الامتحانات اليكترونيا بـ 3 مدارس ثانوية فى العريش نظرا لأسباب فنية .

وقال اولياء امور، فى مدرسة عمرو شكرى الثانوية بالعريش، وهى من بين المدارس التى كان مقررا ان تجرى فيها الامتحانات اليكرتونيا، ان ابنائهم فوجئوا بتعذر دخولهم على الشبكات اليوم، وتم حل الأشكالية من بعودتهم لنظام " الورقة والقلم ".

وكانت امتحانات الأول الثانوى، انطلقت صباح اليوم فى شمال سيناء، على مستوى إدارة العريش التعليمية، و إدارة بئر العبد التعليمية، و إدارة الشيخ زويد التعليمية، وإدارة رفح التعليمية، و إدارة نخل التعليمية، وإدارة الحسنة التعليمية، بعدد مدارس حكومية ومدارس خاصة (29) مدرسة، وبإجمالى (2617) طالبا وطالبة، منهم (95 ) طالبا وطالبة منازل .