إنقاذ أكثر من 300 شخص داخل جبل فى جزيرة يابانية بعد سقوط أمطار غزيرة

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تمكن رجال الإنقاذ في جزيرة (ياكوشيما) الواقعة جنوب غرب اليابان، اليوم الأحد، من إجلاء أكثر من 300 شخص داخل جبل، عقب سقوط أمطار غزيرة أمس السبت.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن أمطار غزيرة بلغت قرابة 120 ملم في الساعة سقطت على الجزيرة في وقت متأخر بعد ظهر أمس، ما أدى إلى غمر الطرقات المتجهة إلى نقطة الجذب الرئيسية بالمياه.

وكان قد أعلن مسؤولون محليون يابانيون - أمس السبت - أن ما لا يقل عن 10 حافلات لتسلق الجبال والسيارات تقطعت بهم السبل في جزيرة ياكوشيما جنوب غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة تاركة نحو 200 شخص محاصرين هناك.