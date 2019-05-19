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الأحد، 19 مايو 2019 10:27 ص
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إغلاق 5 كافيهات مخالفة للقانون فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية

الأحد، 19 مايو 2019 10:25 ص
إغلاق 5 كافيهات مخالفة للقانون فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية إغلاق كافيهات مخالفة للقانون فى شبين القانون بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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نظم حى غرب فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة موسعة للمرور على المقاهى فى شارع جمال عبد الناصر، أسفرت عن إغلاق 5 أماكن غير مرخصة.
 
ضمت الحملة عددا من القيادات الأمنية، وقوة من قسم شرطة بندر شبين الكوم، وقسم رخص المحلات والإشغالات فى حى غرب، بينما تمثلت مخالفة الأماكن المغلقة فى غياب التراخيص ومخالفة القانون 453 لسنة 1956الخاص بالمحلات العامة، ليجرى إغلاقها بموجب القرار 156 لسنة 2019.
 
وشددت محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات الرقابية والتفتيشية، للقضاء على كل الظواهر السلبية، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات، وإحكام الرقابة على المحلات العامة والمقاهى، بغرض تفعيل القانون والتأكد من انضباط العمل فى أنحاء المحافظة.
 
غلق خمس كافيهات مخالفة للقانون بشارع جمال عبد الناصر (1)
إغلاق كافيهات مخالفة فى شبين الكوم
 
غلق خمس كافيهات مخالفة للقانون بشارع جمال عبد الناصر (2)
إغلاق كافيهات مخالفة فى شبين الكوم بالمنوفية
 
غلق خمس كافيهات مخالفة للقانون بشارع جمال عبد الناصر (4)
إغلاق كافيهات مخالفة فى شبين الكوم
 
غلق خمس كافيهات مخالفة للقانون بشارع جمال عبد الناصر (5)
إغلاق كافيهات مخالفة فى شبين الكوم

 


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