إطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" للتأكيد على الدور الريادى للدولة المصرية

تستعد الحكومة لاطلاق مبادرة بعنوان "مصر بداية الطريق"، سيتم خلالها تنظيم احتفالية تدعو لها كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية.

وتأتى الاحتفالية فى إطار تأكيد الدور الريادى للدولة المصرية على الصعيد الإفريقى والعربى وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، وفى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

ويعد خريجى الأزهر الوافدين أحد أهم القوة الناعمة لمصر فى العالم، كما تقلد بعض خريجى الأزهر مناصب رفيعة فى بلادهم مما يؤكد على قوة الأزهر ومدى تأثيره فى العالم.

ويستقبل الأزهر الشريف كل عام طلابًا وافدين من أكثر من مائة دولة، ويقدم الدعم الكامل لهؤلاء الطلاب؛ ليستقوا العلوم الدينية والدنيوية ثم يعودون إلى بلادهم سفراء للإسلام والسلام، كما أن بعض خريجى الأزهر الوافدين ساهموا بقوة فى تنمية ورقى بلادهم، وعملوا على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك التى تعلموها فى الأزهر.