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إصابة 2 إثر انهيار شرفة منزل صادر له قرار هدم بطنطا

الأحد، 19 مايو 2019 06:32 م
إصابة 2 إثر انهيار شرفة منزل صادر له قرار هدم بطنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أصيب شخصان بينهما سيدة، بإصابات طفيفة، إثر انهيار شرفة منزل صادر له قرار هدم بشارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي لاسعافهما.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا بانهيار شرفة منزل صادر له قرار هدم بنطاق حي اول طنطا، وتبين من المعاينة، أن المنزل صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، وأثناء قيام العمال بالهدم، حدث انهيار لإحدى شرفاته، وأسفرت عن إصابة 2بإصابات طفيفة.
 
وتم إخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ورئيس حي اول طنطا، وأمر محافظ الغربية بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات الهدم الخاصة بالمنزل.
 
 
 
 
 
 

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