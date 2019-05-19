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أين أنفقت "المصرية للاتصالات" 5 مليارات جنيه من حصيلة أرباحها فى فودافون؟

الأحد، 19 مايو 2019 03:00 ص
أين أنفقت "المصرية للاتصالات" 5 مليارات جنيه من حصيلة أرباحها فى فودافون؟ المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
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وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية فى فبراير الماضى، مع شركة فودافون مصر، لتسدد الأخيرة ما يمثل نحو 82%من الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات، على مرحلتين، الأولى فى مارس الماضى بقيمة 4.8 مليار جنيه، والثانية فى يونيو 2020 بقيمة 0.7 مليار جنيه.

وبعد حصول المصرية للاتصالات، على الشريحة الأولى نكشف أين أنفقتها الشركة..

1- خفض مصروفات الفوائد، حيث قامت المصرية للاتصالات، بتسوية جميع قروضها المقومة بالجنيه المصرى عالية الفوائد، وبالتالى خفضت ديونها إلى 9.6 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه فى الربع الرابع من عام 2018، وهى خطوة يجب أن تنعكس بشكل إيجابى على مصاريف الفوائد فى الربع الثانى من عام 2019.

2- دفعت إدارة المصرية للاتصالات، مكافأة قدرها 175 مليون جنيه لموظفيها بعد الحصول على التوزيعات، وتعتزم تمويل برنامج المعاش المبكر، والذى من المتوقع أن يبدأ بعد رمضان.

و أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موافقة مجلس الإدارة نهاية مارس الماضى، على مقترح برنامج المعاش المبكر الاختيارى للعاملين بالشركة، موضحة أن البرنامج يعتبر من أكبر مبادرات الإدارة لترشيد تكاليف الشركة على المدى المتوسط، وتيسير للمرحلة الانتقالية للعاملين بعد التقاعد حيث يستهدف عدد ما يقرب من 2000 موظف خلال عام 2019.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من 2019، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 109% على أساس سنوى إلى 1.6 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2019 مقابل 774 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2018.

 

 

 


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