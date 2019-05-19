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أوكرانيا تتهم دونباس بقصف مواقعها 18 مرة خلال 24 ساعة

الأحد، 19 مايو 2019 09:59 ص
أوكرانيا تتهم دونباس بقصف مواقعها 18 مرة خلال 24 ساعة القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الشعبى فى دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 18 مرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن جرح أربعة جنود.

وأوضح المكتب الصحفى للعملية العسكرية - فى بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "خلال الـ 24 ساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبى فى دونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 18 مرة، وقد أسفر القصف عن جرح أربعة جنود ".

وبدأت السلطات الأوكرانية فى أبريل عام 2014 - عملية عسكرية ضد لوهانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين جمهوريتين من طرف واحد، فى شرق أوكرانيا، وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.

وتبحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك، والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

 


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