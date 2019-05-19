video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الشرقية: اجتماع طارئ لتنفيذ الملتقيات الفكرية وخطوط السير على أرض الواقع

الأحد، 19 مايو 2019 06:34 م
أوقاف الشرقية: اجتماع طارئ لتنفيذ الملتقيات الفكرية وخطوط السير على أرض الواقع الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق
أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، على عقد اجتماع طارئ اليوم بديوان عام مديرية أوقاف الشرقية، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية والشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة وبعض الإدارات بالمديرية، بخصوص الملتقيات الفكرية وتنفيذ خطوط السير على أرض الواقع والتزام الائمة بموضوع الوزارة والوقت وكل التعليمات التى تخدم الدعوة.
 
وأضاف لـ " اليوم السابع " أن المديرية وضعت برمامجا خاصا بشهر رمضان لإقامة الشعائر الدينية، حسب تعاليم الإسلام الحنيف مع الزام جميع أئمة الأوقاف بالتواجد فى المساجد وعدم السماح لغيرهم باقامة الشعائر .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أوقاف الشرقية": تخصيص 339 مسجدا للاعتكاف فى رمضان

"أوقاف الشرقية" تشارك بوفد للأئمة فى التصويت على التعديلات الدستورية

أوقاف الشرقية: 4 معاهد لتحفيظ القرآن و120 كتّابا مرخصا بالمحافظة

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قصور الثقافه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة