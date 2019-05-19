أوقاف الشرقية: اجتماع طارئ لتنفيذ الملتقيات الفكرية وخطوط السير على أرض الواقع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية، على عقد اجتماع طارئ اليوم بديوان عام مديرية أوقاف الشرقية، بحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية والشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة وبعض الإدارات بالمديرية، بخصوص الملتقيات الفكرية وتنفيذ خطوط السير على أرض الواقع والتزام الائمة بموضوع الوزارة والوقت وكل التعليمات التى تخدم الدعوة.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن المديرية وضعت برمامجا خاصا بشهر رمضان لإقامة الشعائر الدينية، حسب تعاليم الإسلام الحنيف مع الزام جميع أئمة الأوقاف بالتواجد فى المساجد وعدم السماح لغيرهم باقامة الشعائر .