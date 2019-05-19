أهمها آلية تحديد الحصص.. 10 معلومات عن "أوبك" قبيل اجتماعها اليوم فى جدة

كتبت - مروة الغول

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة، لاستعراض عدد من الأمور والملفات، فى مقدمتها مستوى الإنتاج، والتطورات السياسية والإقليمية الأخيرة.

ويناقش الاجتماع الأحداث الطارئة التى أثرت على أسواق النفط، ومراقبة التزام الدول الأعضاء، والدول خارج المنظمة وفى مقدمتها روسيا، باتفاق خفض الإمدادات النفطية، وإصدار عدد من التوصيات قبل اجتماعها المقرر انعقاده 25 يونيو المقبل فى العاصمة النمساوية فيينا.. وفيما يلى أهم 10معلومات عن اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك":

1- تعقد منظمة أوبك اجتماعاتها العامة مرتين فى السنة.

2- تُحدد المنظمة فى تلك الاجتماعات الحصص الإنتاجية لكل دولة من الدول الأعضاء.

3- بحسب ميثاقها، يمكن أن تدعو المنظمة لاجتماعات طارئة حال احتياجها لمناقشة أمور عاجلة أو استثنائية.

4- تتحكم المنظمة من خلال أعضائها فى أكثر من ثلاثة أرباع احتياطى النفط العالمى.

5- قرارات المنظمة فيما يخص الحصص تؤثر عل توازن العرض والطلب، وبالتبعية على الأسعار العالمية.

6- تنسق المنظمة مع عدد من كبار المنتجين غير الأعضاء، بغرض الإبقاء على المعروض متناسبا مع الطلب وضمان عدم انهيار الأسعار.

7- يشارك بعض كبار منتجى النفط العالميين فى اجتماعات "أوبك" الدورية بصفة مراقب.

8- لا يحق لكبار المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة التصويت على القرارات حال حضورهم أية اجتماعات.

9- تكون مشاركة كبار منتجى النفط غير الأعضاء فى "أوبك "من أجل تنسيق مستويات الإنتاج.

10- تنشر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقارير الأسواق بشكل شهرى وسنوى.