video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن قنا يضبط 170 قضية سرقة تيار ومخالفة لشروط التعاقد مع الكهرباء

الأحد، 19 مايو 2019 02:05 م
أمن قنا يضبط 170 قضية سرقة تيار ومخالفة لشروط التعاقد مع الكهرباء سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
شنت أجهزة الأمن فى محافظة قنا، حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كل المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات المقررة على المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام وتحصيل حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
 
كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد فى عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 170 واقعة سرقة تيار ومخالفة للتعاقدات، وحُررت المحاضر اللازمة بشأن تلك المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لتولى التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة الكهرباء تطارد سارقى التيار فى رمضان وتضبط 10937 قضية خلال 24 ساعة

كيف تواجه شرطة الكهرباء جرائم سرقة التيار خلال رمضان؟

ضبط 11189 قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

سرقة التيار الكهربائي

محافظة قنا

شركة الكهرباء

حملات شرطة الكهرباء

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

تشرشل.. رجل بريطانيا العظيم فى القرن الـ20.. كيف بنى لندن على أطلال الحرب العالمية الثانية؟ الشعب البريطانى كلمة السر.. صبر فنال حريته وبنى دولته العظمى .. ورفع شعار " التاريخ يكتبه المنتصرون"

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

الزمالك يسعى لتخطى 4 تحديات أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.. حسم الفوز قبل لقاء الإياب.. كسب الرهان على عمر صلاح فى الدفاع عن الأبيض.. عدم الالتفات للجماهير المغربية.. وضبط النفس مع القرارات التحكيمية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

متفائل ولا متردد.. اعرف شخصيتك من شكل عينيك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة