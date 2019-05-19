أمن قنا يضبط 170 قضية سرقة تيار ومخالفة لشروط التعاقد مع الكهرباء

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن فى محافظة قنا، حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كل المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات المقررة على المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على المال العام وتحصيل حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد فى عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 170 واقعة سرقة تيار ومخالفة للتعاقدات، وحُررت المحاضر اللازمة بشأن تلك المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لتولى التحقيق.