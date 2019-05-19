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أمن القاهرة يضبط متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة

الأحد، 19 مايو 2019 11:19 ص
أمن القاهرة يضبط متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة مخدرات وأموال - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد
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تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات فى مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وحررت محضرين بشأنهما وأحالتهما إلى النيابة لتولى التحقيق.
 
وضبط رجال الإدارة عاطلا بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق اتهامه فى 12 قضية آخرها قضية مخدرات، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 4 قضايا (سلاح، وتبديد، وشيك)، حال تواجده فى دائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته 250 قرصا مخدرا، ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه.
 
وفى دائرة قسم شرطة الظاهر، ضُبط عاطل "53 سنة" مقيم فى دائرة قسم شرطة مُنشأة ناصر، وبحوزته 180 قرصا مخدرا، و3 زجاجات لعقار ريفوتريل المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول. وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الاثنين، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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