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أسماء 18 مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس شركة بالوادى الجديد

الأحد، 19 مايو 2019 12:18 ص
أسماء 18 مصابا فى حادث انقلاب أتوبيس شركة بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة أتوبيس نقل عام تابعة لشركة بالوادى الجديد، على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من نقطة الكيلو 12، وهم 18 مصابا، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث.

المصابون الذين تم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام، هم: سامى إبراهيم محمد 37 سنة، وطه محمد عثمان 45 سنة، وراجى عبد العليم محمد 34 سنة، واحمد منصور محمد 33 سنة، ومحمد احمد عبد الله 45 سنة، ومحمد ابراهيم عبد الحليم 40 سنة، ومحمد السيد عبد الخالق 50 سنة، وفتحى محمد محمود 55 سنة، وصبرى حسن على 50 سنة، ومحمد سلمان محمد 33 سنة، وعلى عبد النعيم محمود 52 سنة، وياسر جمعه محمد 41سنه، وإكرامى ابو بكر محمد 34 سنة، وصبحى فندى محمد 39سنة، وشكرى خيرى محمد 39 سنة، وعبد الله محمد احمد 38 سنة، ورضا عبد الله محمد 30 سنة ومحمود ابراهيم زناتى 30 سنة، كما تم اسعاف 3 حالات فى موقع الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير، أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة اتوبيس نقل عام تابعة لشركة فوسفات مصر، على طريق الخارجة الداخلة عند الكيلو 12، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

 

 


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