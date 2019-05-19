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أسعار العملات اليوم الأحد 19-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات بداية الأسبوع

الأحد، 19 مايو 2019 01:10 م
أسعار العملات اليوم الأحد 19-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات بداية الأسبوع عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 19-5-2019، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والتراجع لعملات أخرى، وجاء سعر الدولار الأمريكى فى مقدمة العملات التى شهدت تراجعا اليوم مقابل الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر  اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، بينما شهد الدينار الكويتى والريال السعودى تراجعاً أيضاً.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الأحد، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

 

 

سعر الدولار اليوم فى مصر
 

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، مسجلا فروقا من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.98 جنيه للشراء

17.10 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.99 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ارتفاعا طفيفا، مقارنة بآخر ختام لتعاملات البنوك، يوم الخميس الماضى، قبل العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "اليورو" 18.95 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام لتعاملات البنوك، يوم الخميس الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.60 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

تراجع سعر صرف الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.52 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.82 جنيه للشراء، و 56.24 جنيه للبيع.

 

 

 

 


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