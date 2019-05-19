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أبطال على أرض الفيروز.. أحمد الجعفرى مرعب الإرهاب وعاشق سيناء

الأحد، 19 مايو 2019 07:46 م
أبطال على أرض الفيروز.. أحمد الجعفرى مرعب الإرهاب وعاشق سيناء العميد الشهيد البطل أحمد عبد الخالق الجعفرى
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقطرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

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"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعا. وفى الحلقة اليوم نستعرض قصة البطل "أحمد الجعفرى".

 

العميد الشهيد البطل أحمد عبد الخالق الجعفرى، التحق بالكلية الحربية عام 1993 وتخرج في يوليو عام 1996 من قوة الدفعة 90 حربية والتحق بسلاح المظلات، وعمل كرئيس عمليات كتيبة بالفرقة الرابعة، ثم قائد كتيبة وانتقل بكتيبته إلى منطقة جبل الحلال فى سيناء الوسطى.

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وأصبح اسم الشهيد البطل الجعفرى يثير الرعب بين كل من يفكر فى أن يقترب من منطقة خدمته لمعرفتهم أنه إذا تولى عملية كانت عملية ناجحة، وكان لا يترك مصاباً ولا جريحاً ولا شهيداً من قواته إلا أن يقوم بإخلائه بنفسه ووسط النيران، حتى لو كان ثمن هذا حياته، مما دفع الإرهابيين الكفرة لرصد 5 ملايين جنيه، لمن يأتى برأسه.

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توفى البطل "الجعفرى" فى 6 سبتمبر 2018 أثناء مداهمة جبل الحلال بسيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون أدت إلى استشهاده فى الحال.


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