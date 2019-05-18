8 محطات رئيسية بـ"خلية ميكروباص حلوان" قبل الحكم فى القضية بالدعوى

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، على تسطير كلمة النهاية بعد سماع المحكمة لمرافعة دفاع أغلب المتهمين، ومرت الدعوى بمجموعة من المحطات الرئيسية هى:

المحطة الأولى.. إنكار التهم

مع نظر أولى الجلسات فى 26 فبراير 2017 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة 32 متهما فى الدعوى، وعقب تلاوة أمر الإحالة أنكر المتهمون التهم الموجه إليهم.

المحطة الثانية.. الأحراز

بدأت المحكمة فى 12 أبريل 2017 فض أحراز القضية، وتنوعت الأحراز ما بين ملابس عسكرية ضبطت بمسكن مؤسس التنظيم المتوفى محمد سلامة وأسلحة نارية وطلقات متنوعة، بالإضافة لفيديوهات واقعة اغتيال ضابط و7 أمناء من قوة قسم حلوان.

المحطة الـثالثة.. الشهود

استمعت المحكمة لأقوال الشهود على مدار 8 جلسات ومن أبرز الشهود "م .أ"، والذى يعمل ضابطا بقطاع الأمن الوطنى، والذى تحدث عن كيفية تكوين التنظيم من قبل القيادى المتوفى محمد سلامة.

المحطة الرابعة.. الإدراج على قوائم الإرهاب

فى مطلع يونيو من 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

المحطة الخامسة.. تأييد إدراج المتهمين

فى 18 أبريل 2018 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة بـ"خلية ميكروباص حلوان" وأقرت قرار إدراجهم.

المحطة السادسة.. شهود النفى

استمعت المحكمة لشهود النفى عن المتهمين بناء على طلب الدفاع استمعت محكمة الجنايات لشهود النفى بالقضية على مدار جلستين.

المحطة السابعة.. مرافعة النيابة

فى 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين، ووجه ممثل النيابة كلمة للمتهمين قائلا: أنتم مع الشيطان فى أفعالكم وأفكاركم المسموم.

المحطة الثامنة.. مرافعة الدفاع

منذ بدء مرافعة الدفاع فى 14 يوليو 2018 وما زالت المحكمة تستمع للمرافعة والتى أوشكت على الانتهاء منها، وطالب الدفاع خلال المرافعة براءة المتهمين تأسيسا بطلان التحريات، وبطلان القبض والتفتيش.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.