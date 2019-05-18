757 ألف طالب بالدبلومات الفنية يبدأون اليوم امتحاناتهم فى 2329 لجنة

كتب محمود طه حسين

تنطلق اليوم السبت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لطلاب المدارس الزراعية والتجارية والفندقية والصناعية، حيث يؤدى قرابة 757 ألف طالب وطالبة امتحاناتهم فى 2329 لجنة سير أصلية، بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالى اللجان 2802 لجنة.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالبًا وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى 260200 طالبًا وطالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى 21864 طالبًا/طالبة، والزراعى 98775 طالبًا/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالبًا/طالبة.

يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسات بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية 87 مدرسة، والزراعية 132 مدرسة، والصناعية 644 مدرسة.