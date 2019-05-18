6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، ويأتى الهدف من هذه المذكرة فى 6 نقاط كما يلى:
1- وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع.
2- النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.
3- تحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم.
4- كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
5- تحفيز الابتكار وريادية الأعمال مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
6- توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.
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