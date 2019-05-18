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6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

السبت، 18 مايو 2019 07:00 ص
6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء
كتب أمين صالح
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وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، ويأتى الهدف من هذه المذكرة فى 6 نقاط كما يلى:
 
 
1- وجود اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع.
 
2- النهوض بوضع مصر التنافسى من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.
 
3- تحقيق تحسن ملحوظ فى نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم.
 
4- كفاءة سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال.
 
5- تحفيز الابتكار وريادية الأعمال مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
 
6- توجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.

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