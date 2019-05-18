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السبت، 18 مايو 2019 04:18 م
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4 ماكينات غسيل كلوى تبرع لمستشفيات الإسكندرية

السبت، 18 مايو 2019 04:17 م
4 ماكينات غسيل كلوى تبرع لمستشفيات الإسكندرية ماكينة غسيل كلوى - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المجتمع المدنى السكندرى شريك دائم فى دعم الخدمات الصحية بالمحافظة، ودائما ما يسارع أبناء المحافظة أفرادا وجمعيات وشركات ورجال أعمال ويضعون أيديهم فى يد الدولة لسد أى نقص فى الإمكانيات المادية للمستشفيات لضمان استمرار وصول الخدمة الطبية إلى المرضى .

 

جاء ذلك أثناء استقبال وكيل الوزارة محمود ضيف رزق الله، عقب تبرعه بأربع ماكينات غسيل كلوى لمستشفيات برج العرب المركزى والعامرية العام وجمال جمادة المركزى وبرج العرب الجامعى، حيث تم تسليم أول ماكينتين بالفعل وسيتم تسليم الماكينتين الاخرتين خلال أيام .

 

من جانبها قالت الدكتورة ريم فاروق، مسئول الكلى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الماكينات الجديدة يبلغ سعرها 190 ألف جنيه للماكينة الواحدة ، وتسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات والتخفيف من قوائم الانتظار بتلك المستشفيات، حيث تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز القطاع الخاص لإجراء الغسيل الكلوى لعدد كبير من المرضى على نفقة الدولة .

 

جدير بالذكر أن مستشفى العامرية العام لديها 53 ماكينة غسيل كلوى تقدم الخدمة ل 156 مريضا بمعدل 3 جلسات أسبوعيا لكل مريض، ولدى مستشفى برج العرب المركزى 17 ماكينة تقدم الخدمة لـ64 مريضا، بينما تمتلك مستشفى جمال حماده المركزى 11 ماكينة تقدم خدمة الغسيل الكلوى لـ36 مريضا.


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