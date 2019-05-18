39 ألفا و252 طالبا بالصف الأول الثانوى بالقليوبية يؤدون الامتحانات غدا

القليوبية - إبراهيم سالم

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات والضوابط الخاصة بسير الاختبارات الإلكترونية والورقية، طبقا لتعليمات الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، حيث يؤدى صباح الغد الأحد 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.

وأضاف، فى بيان، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الإختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأشار "عجلان" إلى أن الطلاب سيؤدون غدا اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى فى بداية الإمتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.

وقال عجلان إنه تم إعداد لجان للامتحانات الورقية للطلاب الذين يحول اختبارهم من إلكترونى إلى ورقى وتلك اللجان منفصلة عن اللجان الإلكترونية.

وأوضح أنه فى حال فقدان أو سرقة التابلت الخاص بالطالب يتم تمكينه من أداء الاختبار مع أخذ تعهد عليه بإحضار محضر الشرطة الذى يثبت فيه سرقة أو فقدان جهاز التابلت الخاص به وعدم خروج أى طالب من اللجان المخصصة للاختبارات الإلكترونية قبل نهاية الوقت المحدد والتنبية على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان.

وشدد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية على مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.