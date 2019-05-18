3 قرارات اتخذتها النيابة لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من فيلا مهندس بالهرم

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية من داخل فيلا مهندس بالهرم، والتى تعرضت للسرقة على يد عاطل، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، والذي كشفت التحريات عن تورط شاب عاطل فى اقتحام الفيلا واستيلائه على مشغولات ذهبية وساعات ومتعلقات ثمينة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت لأقوال مالك الفيلا.

تلقى قسم شرطة "الهرم" بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن فيلا يمتلكها مهندس، سرقها مجهولون، حيث استولوا على مغشولات ذهبية وعدد من الساعات ومتعلقات ثمينة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن عاطل وراء ارتكاب السرقة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.