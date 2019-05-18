19 قافلة بيطرية مجانية لتغطية المناطق الأكثر احتياجا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية عن قيام المديرية بالتنسيق مع جامعة المنصورة بإطلاق برنامج مجانى من القوافل العلاجية البيطرية الشاملة يتضمن 19 قافلة على مدار الأشهر الثمانية القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتغطى المناطق الأكثر احتياجا للخدمة البيطرية فى القرى والعزب .

وقال المنجى فى بيان إن هذا البرنامج يستهدف تقديم الخدمة البيطرية بالمجان لأكثر المناطق احتياجا لها والتى لم يتم تقديم الخدمة فيها من قبل بشكل كامل وذلك فى إطار حرص المديرية على متابعة حالة الثروة الحيوانية وتقديم العلاج للحالات التى تثبت اصابتها بأى من الأمراض وتحصين الحالات ضد مختلف الأمراض التى قد تصيبها.

وأوضح المنجى أن القوافل انطلقت فى 13 مايو الجارى وتنتهى فى 23 ديسمبر المقبل وتضم 19 قافلة علاجية مجانية وتشمل قرى ،طرانيس العرب ،ابو داود ،ترعة غنيم، ابوجلال، الشبول ، العصافرة ، الأحمدية ، دماص ،اتميدة ،عزبة عبده ،منشأة الأخوة ،ميت ابو الحسين ،منشأة عبد الرحمن ،البجلات ،النزل ،الستامونى ،المعصرة ،الشوامى ،وأخيرا البلافسة.

وأكد على اهتمام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ومتابعته المستمرة لمكافحة الأمراض التى قد تتعرض لها الثروة الحيوانية مؤكدا على دعمه الكامل لمديرية الطب البيطرى فى توفير العلاج والكوادر الطبية المطلوبة لتوفير الخدمة العلاجية للمربين وأصحاب المزارع بالدقهلية.